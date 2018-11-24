يوفنتوس يتخطى سبال بهدفين

حقق يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب في المواسم السبعة الماضية فوزه الرابع تواليا في بطولة إيطاليا، وجاء على ضيفه سبال الخامس عشر بهدفين مقابل لا شيء السبت.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 37 نقطة في الصدارة بفارق 9 نقاط عن ملاحقه ووصيفه نابولي.

وافتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل ليوفنتوس بكرة لعبها من لمسة واحدة من داخل المنطقة إلى الزاوية اليسرى لمرمى الضيوف.

ورفع رونالدو عدد أهدافه في الدوري إلى تسعة وفي جميع اللقاءات التي خاضها مع فريقه الجديد إلى عشرة.

ثم عزز الكرواتي ماريو ماندزوكيتش تقدم فريقه بتسجيله الهدف الثاني.