'يوم الدين' المصري ينافس في الأوسكار

اختارت لجنة ترشيح الأفلام المصرية للأوسكار، فيلم "يوم الدين" لتمثيل مصر في المسابقة الأهم من نوعها في العالم.

و"يوم الدين" هو فيلم روائي طويل، من بطولة راضي جمال وأحمد عبد الحفيظ، وإخراج أبو بكر شوقي، وعرض لأول مرة في مهرجان كان السينمائي.

وتدور أحداث الفيلم الذي فاز بجائزة فرانسوا شاليه بمهرجان كان، حول شخص قبطي يدعى بشاي شفي من الجذام ولكنه لا يزال يحمل آثار المرض في جسده، ويعيش في مستعمرة لم يغادرها يوما.

وبعد وفاة زوجته، ينطلق بشاي في رحلة في قلب مصر بحثا عن جذوره، فيغادر على حماره بصحبة صبي يتيم يرفض مفارقته أينما ذهب، وسرعان ما ينطلق الاثنان خارج المستعمرة لأول مرة ليكتشفا الحياة بكل ما فيها.

جاء اختيار الفيلم من قائمة قصيرة تضم خمسة أفلام هي: "يوم الدين" إخراج أبوبكر شوقي، "أخضر يابس" إخراج محمد حماد، "فوتوكوبي" إخراج تامر عشري و"زهرة الصبار" إخراج هالة القوصي، بالإضافة إلى "تراب الماس" إخراج مروان حامد.

