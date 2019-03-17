نهر شيكاغو يتحول للأخضر

اصطف الآلاف على ضفاف نهر شيكاغو الأحد، لمشاهدة المياه وهي تتحول للون الأخضر احتفالا بيوم القديس باتريك.

ويكرس ذلك اليوم للاحتفال بذكرى القديس باتريك أيرلندا، وهو مبشر مسيحي ولد في بريطانيا الرومانية وأسر واستعبد في جزيرة أيرلندا التي قضى فيها ست سنوات قبل أن يفر ويعود مرة أخرى لاحقا، كمبشر للدين المسيحي في الجزيرة الأيرلندية.

​ويتم الاحتفال بالقديس باتريك في 17 أذار/مارس من كل عام، وهو اليوم الذي توفي فيه من عام 461 م.

وتم اتخاذ نبتة النفل الخضراء ذات الوريقات الثلاثة شعارا لذلك اليوم، والتي استطاع باتريك من خلالها تدريس مفهوم الثالوث المسيحي للأيرلنديين، ولا تزال هذه النبتة الشعار القومي للأيرلنديين حول العالم.

​ويتضمن ذلك اليوم بعض مظاهر الاحتفال مثل، عادة نثر صبغة خضراء في مياه نهر شيكاغو من قبل أعضاء رابطة "سباكي شيكاغو"، ويعود مظهر الاحتفال هذا لعقود.

ويقول أعضاء الرابطة إن سر تركيبة الصبغة الخضراء تعد سرية وتقع تحت حراسة مشددة، بينما يؤكد الأعضاء أنه تم تجريبها وهي صديقة للبيئة.

​وبقيت مياه النهر خضراء اللون لساعات قليلة قبل أن تعود للونها الطبيعي مرة أخرى.

وبعد نثر الصبغة في مياه نهر شيكاغو، انطلقت مسيرة يوم باتريك في شوارع مدينة شيكاغو، حيث شارك فيها راقصون أيرلنديون.

يذكر أنه تم صبغ نهر شيكاغو باللون الأزرق في عام 2016 فقط، تكريما لفريق "شيكاغو كابز" لفوزه في منافسة "وورلد سيرس".