يوم دام في ليبيا.. مواجهات وغارات على مطارات

نفذت قوات ما يسمي "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر، الثلاثاء، غارات جوية على مواقع خاصة بالطائرات المسيرة التابعة لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، في مطاري معيتيقة ومصراتة غرب ليبيا.

وأفاد سكان في مدينة سرت الواقعة وسط الساحل الليبي، بأن طائرات حربية نفذت عدة غارات شرق المدينة.

وقال عبد الله النعاس، آمر قوة حماية وتأمين سرت، إن طائرات حفتر قصفت مقر النهر الصناعي بـ11 صاروخا في وقت متأخر الثلاثاء، مؤكدا أن القصف لم يتسبب في أي خسائر بشرية.

وقال عمران شتيوي عضو المكتب الإعلامي للعملية العسكرية التي تخوضها قوات حكومة الوفاق إن قوات حفتر شنت غارات على الكلية الجوية في مدينة مصراتة، من دون أن تسبب خسائر بشرية أو مادية.

وقال هشام بن يوسف عميد بلدية سوق الجمعة، لقناة الحرة، إن مطار معيتيقة تعرض لقصف مساء الثلاثاء، وتابع أن بعض المباني القريبة من المطار تعرضت لأضرار مادية من دون تسجيل خسائر بشرية.

وأدت المواجهات جنوب طرابلس إلى مقتل أربعة من طرفي النزاع بعد اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة الثلاثاء بين الجانبين عقب هجوم نفذته قوات حفتر في محور مطار طرابلس العالمي المغلق منذ سنوات.

من جانب آخر، قال مالك مرسيط المتحدث باسم مركز الطب الميداني والدعم، لقناة الحرة الثلاثاء، إن سيارة إسعاف تابعة للمستشفى الميداني السوانى، أصيبت بشظية تسببت بأضرار وإصابة السائق بجروح متوسطة.

وعلى الصعيد الميداني قال المنذر الخرطوش، مسؤول الإعلام في اللواء 73 التابع "للجيش الوطني"، للحرة، إن وحدات الجيش تقدمت إلى نقاط جديدة واستولت على آلية وقتلت عددا من أفراد قوات الوفاق خلال اشتباكات استمرت منذ ساعات الفجر الأولى الثلاثاء.

وأضاف في تصريحه "أن سرية تابعة للجيش استهدفت دبابة بالقرب من معسكر النقلية كما استهدف سلاح الجو دبابة أخرى على طريق كوبري المطار السواني"، وقال إن جنديين قتلا فيما أصيب خمسة آخرون بجراح جراء المواجهات.

في المقابل نفى عبد المالك المدني الناطق الرسمي باسم مكتب الإعلام الحربي التابع لقوات حكومة الوفاق، حدوث أي تقدم لقوات حفتر، وقال للحرة، إن تمركزات الجانبين لم تتغير في محاور ضواحي طرابلس، باستثناء محور القويعة جنوب شرق طرابلس الذي أحرزت فيه قوات حكومة الوفاق تقدما بسيطا.