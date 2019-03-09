يونايتد إيرلاينز تطرد 'موظفين محتالين'

سرّحت شركة الخطوط الجوية الأميركية "يونايتد إيرلاينز" أكثر من 35 موظفا بسبب "سوء استخدام الامتيازات" التي تقدمها الشركة لموظفيها.

وأعلنت الشركة على موقعها على الإنترنت أن الموظفين المعنيين بالطرد متهمون ببيع تذاكر سفر امتيازية لغرباء.

وخلال سرده لتفاصيل القضية، كشف الموقع أن "الموظفين المكلفين بمراقبة التذاكر لاحظوا شيئا مريبا عندما كثرت حالات سفر لأناس ليست لديهم مداخيل مستقرة بتذاكر الدرجة الأولى".

ورغم أن المسافرين لم يفصحوا عن أسماء المتورطين، إلا أن مصالح المراقبة لدى "يونايتد أير لاينز" تمكنت من الكشف عن هوياتهم.

موقع الشركة يؤكد أن "مصالح المراقبة كشفت المذنبين عندما تكررت طلباتهم لزملائهم ليطرحوا تذاكرهم للبيع"، تؤكد "ديلي نيوز" نقلا عن متحدث باسم شركة "ينونايتد".

وقال الناطق باسم الشركة فرانك بيناتي "تلك الامتيازات مخصصة فقط لموظفينا وأفراد أسرهم، لدينا قواعد واضحة بهذا الشأن، وجب احترامها حتى نتمكن جميعا من الاستمتاع بالعمل في هذا المجال".