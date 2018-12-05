تعادل يونايتد مع أرسنال وفوز ليفربول

انتهت قمة الجولة الـ15 من الدوري الإنكليزي الممتاز بين مانشستر يونايتد وأرسنال بالتعادل الإيجابي بهدفين لهدفين على ملعب أولد ترافورد الأربعاء.

سجل أهداف الشياطين الحمر كل من أنتونيو مارسيال (30) وجيسي لينغارد (69)، فيما سجل لأرسنال شكوردان موستافي (26) وألكسندر لاكازيت (68).

وفي مباراة أخرى نجح الوصيف ليفربول في الفوز على مضيفه بيرنلي بثلاثة أهداف لهدف والوصول إلى النقطة رقم 39 ليواصل بذلك ملاحقة المتصدر مانشستر سيتي الذي يبتعد عنه بفارق نقطتين.

كما تمكن توتنهام هوتسبير من تجاوز ساوثهامبتون بثلاثة أهداف لهدف، متقدما إلى المركز الثالث بـ33 نقطة وبفارق نقطتين عن الرابع تشيلسي الذي تعرض لخسارة مفاجئة أمام مضيفه وولفرهامبتون بهدف لهدفين.