دوري الأبطال.. يونايتد ويوفي وبايرن لثمن النهائي

بلغ مانشستر يونايتد الإنكليزي ويوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفاز يونايتد ويوفنتوس على يونغ بويز السويسري وفالنسيا الإسباني بنتيجة هدف مقابل لا شيء تواليا في الجولة الخامسة الثلاثاء، فيما حقق بايرن الفوز على ضيفه بنفيكا البرتغالي بخمسة أهداف مقابل هدف في منافسات المجموعة الخامسة.

وسجل البلجيكي مروان فلايني هدف مانشستر يونايتد في مرمى يونغ بويز، في حين سجل المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش هدف يوفنتوس في مرمى فالنسيا.

وسجل أهداف بايرن كل من الهولندي أريين روبن والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، ثنائية لكل منهما، فيما كان الخامس من نصيب الفرنسي فرانك ريبيري، أما هدف بنفيكا الوحيد فسجله جيدسون فرنانديز.

ويتصدر يوفنتوس ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة مقابل 10 لمانشستر يونايتد و5 لفالنسيا الذي سيتابع مشواره في الدوري الأوروبي.