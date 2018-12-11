'يونيفيل' تؤكد وجود نفق ثان قرب الخط الأزرق

أكدت قوات حفظ السلام الدولية بلبنان (يونيفيل) الثلاثاء وجود نفق حدودي ثان قرب الخط الأزرق الذي يفصل بين لبنان وإسرائيل.

وقالت "يونيفيل" في بيان إنها "مستمرة في متابعة هذه القضية بتنسيق وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن السبت أنه اكتشف نفقا ثانيا يقول إن حزب الله اللبناني حفره للتسلل من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية.

وأوضحت يونيفيل الثلاثاء إن النفق الثاني يقع إلى الشمال من الأول وكلاهما في محيط بلدة المطلة الحدودية.

ومن جانبه قال الرئيس اللبناني ميشال عون الثلاثاء إن لبنان يرفض أي ممارسات يمكن أن تؤدي إلى توتير الوضع على الحدود مع إسرائيل وإنه حريص على الاستقرار في الجنوب.

وتأتي تصريحات عون بعد أسبوع من بدء إسرائيل عملية تستهدف أنفاقا تقول إن حزب الله حفرها.

وقال بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية إن عون أبلغ قائد قوات "يونيفيل" أن لبنان "ينتظر نتائج التحقيقات في موضوع الأنفاق والتي تتولاها القيادتان اللبنانية والدولية ليبني على الشيء مقتضاه".

وشدد عون، وهو حليف سياسي لحزب الله، على أن لبنان ملتزم بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي أنهى الحرب في 2006 بين حزب الله وإسرائيل.