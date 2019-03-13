يويفا يحقق بتصريحات نيمار

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تحقيقا تأديبيا بحق البرازيلي نيمار نجم باريس سان جرمان الفرنسي لانتقاده التحكيم، بعد خسارة فريقه أمام مانشستر يونايتد الإنكليزي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويمكن للعقوبة أن تتخذ شكل غرامة أو ايقاف لمباريات في الموسم المقبل.

ووصف نيمار قرار الحكم بمنح ركلة جزاء ليونايتد بعد لمسة يد على المدافع بريسنيل كيمبيمبي بـ"العار".

وعلق في حسابه على انستغرام على تقنية "في إيه آر" لمساعدة الحكام بالفيديو "لقد وضعوا أربعة أشخاص لا يفهمون شيئا في كرة القدم لمتابعة الإعادة بالتصوير البطيء أمام شاشات التلفزيون".

ورأى نيمار أن "لمسة اليد ليست موجودة"، متسائلا بسخرية "كيف تكون هناك لمسة يد وظهرك نحو الكرة؟، قبل أن يطلق عبارة نابية.

يذكر أن لاعب سان جرمان السابق العاجي سيرج أورييه أوقف ثلاث مباريات من قبل الاتحاد القاري في آذار/مارس 2015 بسبب عبارات استخدمها بحق الحكام على وسائل التواصل، ما يعني ان عقوبة نيمار قد تكون كبيرة.

وغاب النجم البرازيلي المنتقل الى سان جرمان بصفقة قياسية (222 مليون يورو) من برشلونة الإسباني، عن المباراة لإصابته بقدمه.

ورغم الأموال الطائلة التي أنفقها بحثا عن المجد القاري، ولا سيما التعاقد مع نيمار وكيليان مبابي مقابل 400 مليون يورو، ودع سان جرمان دوري الأبطال من ثمن النهائي للموسم الثالث تواليا بعد خسارته القاتلة 1-3 بهدية من تقنية الإعادة بالفيديو.