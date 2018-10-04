ڤوتيل: إيران تنقل أسلحة خطيرة إلى سورية

قال قائد القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) جوزيف فوتيل الخميس إن إيران "تنقل أسلحة متطورة وخطيرة إلى سورية".

وأوضح في مؤتمر صحافي أن الولايات المتحدة قلقة من "تنامي نفوذ طهران في سورية والعراق"، مشير إلى أن إيران تواصل "نشاطها الإرهابي في أنحاء عدة بالمنطقة".

وأضاف: "القوات الأميركية ستحاسبها في حال تهديدها أمننا ومصالحنا".

وقال فوتيل ردا على سؤال لـ "الحرة" حول نشر روسيا منظومة دفاع صاروخي من طراز "أس 300" في سورية إن هذا يعد "تصعيدا خطيرا لتغطية نشاطات دمشق وطهران".

وتابع أن "لدى القوات الأميركية القدرات العالية للتعامل مع نظام أس 300 الروسي"، مشيرا إلى أن هذا النظام الصاروخي "يشكل خطرا على أمن الطيران المدني".