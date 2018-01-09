مسؤول تركي: أكثر من 48 ألف اعتقلوا خلال 2017 بتهمة الارتباط بغولن

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان سويلو الثلاثاء أن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم سنة 2017 بتهمة الانتماء لجماعة فتح الله غولن تجاوز الـ48 ألفا.

وأضاف أن عدد الموقوفين على ذمة التحقيق بنفس التهمة هو ثلاثة أضعاف عدد المعتقلين. وبذلك، يكون نحو 150 ألف مواطن تركي موقوف في السجون التركية على ذمة التحقيق بشبهة الانتماء لجماعة فتح الله غولن وممن لم يتم إثبات التهم الموجّهة إليهم بعد.

وكان بكر بوزداج نائب رئيس الوزراء التركي قال الاثنين إن تركيا ستمدد حالة الطوارئ التي فرضت بعد محاولة الانقلاب في يوليو/تموز 2016 ثلاثة أشهر أخرى، وهو سادس تمديد من نوعه لحالة الطوارئ التي قادت إلى حملة اعتقالات واسعة النطاق. وتسمح حالة الطوارئ للرئيس ومجلس الوزراء بتجاوز البرلمان في إقرار قوانين جديدة وتقييد الحقوق والحريات أو تعليقها.

ومنذ فرض حالة الطوارئ تم كذلك فصل وإيقاف 150 ألفا عن العمل في وظائف بالجيش والقطاعين العام والخاص.