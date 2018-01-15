البحرين: مقاتلات قطرية اعترضت طائرتين إماراتيتين

قالت سلطات الطيران المدني البحرينية إنها رصدت اعتراض مقاتلات قطرية لطائرتين مدنيتين إماراتيين في طريقهما إلى البحرين، حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية الاثنين.

وجاء في البيان البحريني أن مقاتلتين قطريتين قادمتين من المجال الجوي القطري قطعتا مسار طائرة لطيران الإمارات رحلة رقم EK837 من طراز بوينغ 777 القادمة من مطار دبي الدولي.

وأضاف البيان أن المنامة رصدت واقعة مماثلة لرحلة EY23B التابعة لطيران الاتحاد القادمة من أبوظبي.

وحسب البيان، ستقدم البحرين تقريرا مفصلا بالواقعتين إلى منظمة الطيران المدني (إيكاو).

وكانت سلطات الطيران المدني الإماراتية قد قالت إن طائرتين عسكريتين قطريتين اعترضتا طائرة إماراتية متوجهة إلى البحرين.

ونفت قطر هذه الأنباء وقالت إنها عارية تماما عن الصحة.

وكانت الدوحة قد قدمت شكوى للأمم المتحدة الجمعة قالت فيها إن طائرات عسكرية إماراتية انتهكت مجالها الجوي الدولي.

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قالت الإمارات إن مقاتلات قطرية اعترضت طائرة مدنية تابعة لها كانت في طريقها إلى المنامة صباح الاثنين، مشيرة إلى أن الرحلة كانت "اعتيادية وحلقت في المسارات المعتادة". ونفت قطر من جانبها هذا الاتهام.

ولم تذكر الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات أي تفاصيل تتعلق باسم شركة الطيران أو ما جرى بعد عملية الاعتراض.

ووصفت الهيئة في بيان "التصرف القطري" بأنه "تهديد سافر لسلامة الطيران وخرق للاتفاقيات الدولية".

وأوضحت أن الطائرة كانت في رحلة اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية لجميع الموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليا.

ونفت وزارة الخارجية القطرية على لسان المتحدثة باسمها لولوة راشد الخاطر، ما ورد في البيان الإماراتي، قائلة إنه "خبر عار عن الصحة تماما".

تعلن دولة #قطر أنّ ما صدر من أخبار متعلقة باعتراض مقاتلات قطرية لطائرة مدنية إماراتية هو خبر عارٍ عن الصحة تماماً وسيصدر في ذلك بيان مفصَّل. — لولوة راشد الخاطر (@Lolwah_Alkhater) January 15, 2018

وكانت قطر قد قدمت شكاوى للأمم المتحدة قالت فيها إن طائرات عسكرية إماراتية انتهكت مجالها الجوي الدولي.

وتشهد العلاقات بين الإمارات وقطر توترا غير مسبوق منذ أن أعلنت أبوظبي، إلى جانب السعودية والبحرين ومصر، منتصف العام الماضي مقاطعة الدوحة وفرض عقوبات اقتصادية عليها بتهم تتعلق بتمويل جماعات إرهابية والتدخل في شؤون دول المنطقة، وهي تهم ترفضها قطر بشدة.