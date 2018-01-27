تونس.. الشرطة تفرق احتجاجا يطالب بإلغاء تجريم المثلية

فرقت الشرطة التونسية السبت وقفة احتجاجية للمطالبة بحماية الحريات الفردية في تونس، شارك فيها نشطاء من جمعية "شمس" للدفاع عن الأقليات الجنسية.

واعتقلت قوات الأمن أربعة نشطاء، كما استعملت العنف ضد آخرين، حسب ما ذكر مراسل موقع أصوات مغاربية.

وكانت جمعيات حقوقية تونسية من بينها جمعية "شمس" التي تعنى بالدفاع عن المثليين قد دعت التونسيين إلى وقفة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة، غير أن وزارة الداخلية منعت ذلك بدعوى عدم حصولهم على ترخيص ، حسب مراسل الحرة.

وطالب النشطاء خلال تجمعهم بمراجعة ما وصفوها بـ "القوانين الرجعية التي تحد من الحريات الفردية"، وتحديدا المادة 320 من القانون الجزائي التونسي الذي يجرم المثلية الجنسية.

وللمثليين في تونس إذاعة إلكترونية هي الأولى من نوعها في العالم العربي، أطلقتها جمعية شمس بدعم من السفارة الهولندية.