مؤتمر ميونخ يناقش 'استقلالية' أوروبا وملف كوريا الشمالية

ناقش مؤتمر ميونخ السنوي للأمن الخطط الأوروبية لإيجاد "استقلالية" في مجال الدفاع وهو ما قوبل بتحفظ من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال المؤتمر إلى إيجاد حل سلمي للملف النووي لكوريا الشمالية.

ودعت وزيرتا الدفاع الفرنسية والألمانية، الجمعة، أوروبا إلى امتلاك "استقلالية استراتيجية" في مجال الدفاع، مع الإبقاء على انخراطها في الناتو.

وأكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي خلال المؤتمر أن الدول الأوروبية يجب أن تكون جاهزة للعمل "دون أن تطلب المساعدة من الولايات المتحدة ونقل قدراتها في الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع أو تحويل دعمها من بعثة لأخرى"، لكنها أكدت أيضا عدم وجود "تعارض" بين الناتو والاتحاد الأوروبي.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين من جانبها: "نريد الحفاظ على العلاقات عبر ضفتي الأطلسي، وفي الوقت ذاته نريد أن نصبح أوروبيين أكثر".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي أطلق في كانون الأول/ديسمبر الماضي "تعاونا" عسكريا غير مسبوق لتطوير تجهيزات وتسهيل عمليات خارجية.

ويدعو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تشكيل قوة أوروبية مشتركة للتدخل، قادرة على التحرك خارج الهياكل القائمة للناتو والاتحاد.

وأثار تحذير بارلي الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ الذي أكد ضرورة ألا تكون خطط أوروبا في المجال الدفاعي على حساب صلاحيات الحلف. وقال في هذا الصدد: "نشيد بهذه الجهود طالما أنها لا تنافس جهود الحلف، بل تكملها".

وأشار ستولتنبرغ في تصريحات للصحافيين على هامش المؤتمر إلى روسيا، وقال "نتفاعل بشكل مناسب ومدروس لمنع سباق تسلح جديد. حرب باردة جديدة". وأضاف أنه سيلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي يحضر المؤتمر أيضا.

كوريا الشمالية

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال المؤتمر إلى "عدم تفويت الفرصة للتوصل إلى حل سلمي"لملف كوريا الشمالية النووي، وقال إن أي حل عسكري ستكون له "تداعيات كارثية".

وأكد غوتيريش الحاجة إلى ضغط دولي للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة، واستمرار الضغط علي بيونغ يانغ وإقناعها بأهمية الجلوس على طاولة المفاوضات.

وأكد أهمية أن يجلس الطرفان الأميركي والكوري الشمالي معا لإجراء "مناقشات هادفة"، مشيرا إلى اعتقاده أن واشنطن جاهزة لاتخاذ هذه الخطوة.

وأكد الأمين العام لحلف الناتو أيضا ضرورة ممارسة أقصى الضغوط على كوريا الشمالية من أجل أن تتخلى عن طموحاتها النووية.

وقال إن الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط لها تداعيات تتجاوز المنطقة، مشيرا في ذلك إلى الإرهاب العالمي وزيادة عدد النازحين.

"روبوتات قاتلة"

وأثناء نقاش بشأن الذكاء الاصطناعي على هامش المؤتمر، قال رئيس قيادة جديدة لأمن الإنترنت في الجيش الألماني، إن الجيش ليست لديه نية لامتلاك أسلحة آلية وصفها البعض بأنها "أجهزة روبوت قاتلة".

وقال لودفج لاينهوس، وهو قائد وحدة أمن الإنترنت التي تأسست في العام الماضي: "موقفنا واضح تماما. لا نية لدينا لجلب نظم ذاتية".

وقال إن هناك حاجة لنقاش سياسي وقانوني أوسع نطاقا بشأن هذا الموضوع الذي أصبح محل اهتمام في ظل التطورات التكنولوجية السريعة التي قد تسمح باستخدام المزيد من الأسلحة التي تعمل ذاتيا مثل الطائرات بدون طيار وغيرها.

وخلال المؤتمر، قالت ماري فاريهام منسقة حملة "أوقفوا الروبوتات القاتلة" إن 22 دولة وافقت بالفعل على دعم حظر الأسلحة التي تعمل ذاتيا وإن مجموعتها تحاول زيادة الوعي بهذا الأمر.