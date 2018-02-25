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المصادقة على خطة لبناء 350 وحدة استيطانية جديدة في اسرائيل

المصادقة على خطة لبناء 350 وحدة استيطانية جديدة في اسرائيل
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