عقوبات بريطانية على روسيا

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأربعاء إن لدى لندن أدلة تثبت تورط روسيا في محاولة اغتيال الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال.

وأضافت أن حكومتها ستفرض عقوبات على موسكو تتضمن طرد 23 دبلوماسيا روسيا من أراضيها.

وأعلنت ماي أيضا إلغاء زيارة كانت مقررة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى لندن.

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا عند مساء الأربعاء حول مسالة تسميم سكريبال.

وستعقد الجلسة في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش بطلب من لندن التي ستطلع الدول الأعضاء على تفاصيل الهجوم الذي وقع في سالزبري في الرابع آذار/مارس.

ورفضت روسيا أي مسؤولية في هذا العمل، رغم اتهامات لندن وشبهات دول أخرى.

ولا يزال سيرغي سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) اللذان عثر عليهما فاقدي الوعي على مقعد في سالزبري في جنوب غرب انكلترا، في المستشفى منذ ذلك الحين في حالة حرجة.