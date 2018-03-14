الأمم المتحدة: المياه مقطوعة عن عفرين

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأربعاء إن إمدادات المياه مقطوعة عن مدينة عفرين السورية منذ أسبوع بعد سيطرة قوات تركية على السد الرئيسي ومحطة المياه في المنطقة.

وبدأت أنقرة هجوما قبل شهرين تقريبا على المدينة ضد قوات حماية الشعب الكردية التي تسيطر على المنطقة الشمالية القريبة من الحدود مع تركيا.

وأضاف المكتب أن القتال هناك أرغم الآلاف على الفرار من منازلهم داخل عفرين والاتجاه صوب مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة.

وقال مكتب الأمم المتحدة إنه بعد تغير السيطرة على السد الواقع شمال شرقي عفرين "عجز العمال المحليون عن الوصول إلى أجهزة التحكم في السد لضخ المياه وانقطعت إمدادات المياه".

وأضاف أن السكان يعتمدون على مياه جوفية غير معالجة مما يهددهم بالأمراض.

وقالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية إن الجيش التركي سيطر على السد الواقع على بحيرة ميدانكي ومحطة ضخ المياه الأسبوع الماضي.

وقال بروسك حسكة المتحدث باسم الوحدات في عفرين إن الماء "تم قطعه بشكل كامل بسبب سيطرة الجيش التركي" على محطة الضخ.

وأقامت وحدات حماية الشعب الكردية وحلفاؤها، منذ بداية الحرب السورية في 2011، ثلاث مناطق للحكم الذاتي في الشمال بينها عفرين.