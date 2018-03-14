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في سورية... يصورون الأهوال الإنسانية على أنها انتصارات

في سورية... يصورون الأهوال الإنسانية على أنها انتصارات
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