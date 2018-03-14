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بعد تركه المدرسة... يعمل ويرسل الأموال لأهله في الغوطة

بعد تركه المدرسة... يعمل ويرسل الأموال لأهله في الغوطة
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