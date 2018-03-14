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مصر

ليبيا تسلم مصر رفات 21 قبطيا قتلهم داعش

رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي الصديق الصور

قال الصديق الصور رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي الأربعاء إن بلاده ستسلم مصر رفات 21 قبطيا قضوا على يد تنظيم داعش بمدينة سرت في 2015.

وأشار الصور خلال مؤتمر صحافي الأربعاء إلى أن النائب العام المصري طلب من ليبيا مساعدة قضائية في هذا الشأن.

وأوضح المسؤول الليبي أنه تم أخذ عينات الحامض النووي لجثامين القتلى، وتم تشكيل لجنة من مكتب النائب العام ووزارة الخارجية الليبية، التقت مسؤولين مصريين وسلمتهم العينات لمطابقتها بعينات أسر الضحايا في مصر.

وكانت السطات الليبية قد أعلنت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي عثورها على جثامين القتلى وهي مقطوعة الرأس ومكبلة الأيدي.

ونشر التنظيم مقطع فيديو في شباط/فبراير 2015 يظهر مسلحين وهم يذبحون الأقباط واحدا تلو الآخر.


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