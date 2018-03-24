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بالصور.. العالم يطفئ أنواره من أجل الأرض

خلال فعالية "ساعة الأرض" في دبي

في الثامنة والنصف مساء بالتوقيت المحلي لدول العالم يطفئ المهتمون بسلامة الأرض الأضواء لمدة ساعة فيما يعرف بفعالية "ساعة الأرض".

"ساعة الأرض" بدأت عام 2007 في مدينة سيدني الأسترالية، ثم ما لبثت أن انتشرت في أكثر من 170 دولة حول العالم.

ينظم الحدث الصندوق العالمي للطبيعة (WWF) ويتم خلاله تشجيع الأفراد والشركات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة من الساعة 8:30 حتى 9:30 بالتوقيت المحلي في أحد أيام السبت من آذار/مارس كل عام، وذلك لرفع الوعي بخطر التغير المناخي.

وقد دعا الصندوق في تغريدة إلى المشاركة:

صفحة منظمة Earth Hour كتبت أن التنوع البيولوجي لكوكب الأرض "يوفر لنا المزيد من الموارد لتحسين حياتنا" لكنه "يتراجع عاما تلو الآخر".

ودعت المهتمين بالأرض حول العالم إلى المشاركة في هذه الفعالية ونشر صورهم خلال المناسبة. لتصفح هذه المشاركات اضغط هنا.

وظهر أكثر من هاشتاغ لهذا الحدث مثل #EarthHour #EarthHour2018 #Connect2Earth وقد تفاعل المغردون من خلالها.

وجاء في صفحة "ساعة الأرض" الخاصة بالهند "كل ما يحتاجه العالم هو أن تتنازل قليلا حتى يتمكن الكوكب من أن "يزدهر من جديد":

"لتحتفظ بها خضراء (الأرض)، ونظيفة، ولنستمتع بجمالها":

هذه السيدة الأسترالية أضاءت الشموع:


هذا المطعم في انكلترا أعلن أيضا أنه "سيتضامن مع كوكب الأرض" ودعا زبائنه لتناول الطعام على أضواء الشموع:

ومن ألمانيا جاءت هذه الدعوة: "علينا أن نفهم أننا إذا أردنا أن نعيش جيدا، يجب أن يكون الكوكب جيدا":

وهذه صور من مناطق مختلفة حول العالم خلال الفعالية:

إندونيسيا
إندونيسيا

الفلبين
الفلبين

إطفاء الأنوار في معبد البارثينون بأثينا
إطفاء الأنوار في معبد البارثينون بأثينا

باكستانيات يشاركن في "ساعة الأرض"
باكستانيات يشاركن في "ساعة الأرض"

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