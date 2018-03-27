مارك زوكربيرغ سيدلي بشهادته أمام الكونغرس

قرر مارك زوكربيرغ، المدير التنفيذي لموقع "فيس بوك" الإدلاء بشاهدته أمام الكونغرس خلال الأسابيع القادمة، على خلفية تقارير متعلقة بتسريب معلومات عبر الموقع، بعد مطالبات متعددة بذلك. ويقوم فيس بوك حاليا بتنسيق استراتيجية للإدلاء بشهادته، بحسب وسائل إعلام أميركية.

جاء الضغط على زوكربيرغ من جهات عدة في الكونغرس، بالإضافة إلى الإعلام والرأي العام.

وكان رئيس اللجنة القضائية لمجلس الشيوخ، تشاك جراسلي، قد ناشد الإثنين زوكربيرغ الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس إلى جانب الرئيس التنفيذي لجوجل، سوندار بيتشاي، والرئيس التنفيذي لتويتر، جاك دورسي، في جلسة استماع حول خصوصية المعلومات في العاشر من نيسان/إبريل.

وحتى اليوم، يعيش موقع فيس بوك تداعيات اتهامه بتسريب معلومات تخص حوالي 50 مليون مستخدم للموقع من دون دراية منهم، منذ تم الكشف عن تمكن شركة "كامبردج أناليتيكا"، التي تمتعت بعلاقات مع الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2016، من الوصول إلى معلومات خاصة بمستخدمي الموقع.