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سجال حج الأقباط للقدس يثير الكثير من الجدل بين مؤيد ومعارض

سجال حج الأقباط للقدس يثير الكثير من الجدل بين مؤيد ومعارض
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سجال حج الأقباط للقدس يثير الكثير من الجدل بين مؤيد ومعارض

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