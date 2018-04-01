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مومياءات مصرية تثبت أن مرض السرطان كان موجودا منذ آلاف السنين

مومياءات مصرية تثبت أن مرض السرطان كان موجودا منذ آلاف السنين
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مومياءات مصرية تثبت أن مرض السرطان كان موجودا منذ آلاف السنين

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