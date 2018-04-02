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في ذكرى تفجيرات أحد الشعانين.. مسيحيو مصر يتطلعون لمستقبل خال من الإرهاب

في ذكرى تفجيرات أحد الشعانين.. مسيحيو مصر يتطلعون لمستقبل خال من الإرهاب
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