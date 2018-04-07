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نبذة عن البرنامج
الانتخابات العراقية... خيار الأرنب ينتصر على حق الغزال
07 أبريل، 2018
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الحلقات
أبريل 07, 2018
الانتخابات العراقية... خيار الأرنب ينتصر على حق الغزال
مارس 31, 2018
التقارب العراقي الخليجي ... لاعبو المرشد الايراني يشنون هجمة مرتدة
مارس 24, 2018
الهدايا والرشى ... تنتصر على برامج المرشحين ! والمساءلة والعدالة ... المرصاد الانتخابي المسيس !
مارس 17, 2018
حزب البعث ... نظرة بعين مذهبية والاقليات العراقية ... خاصرة التعايش الرخوة
مارس 10, 2018
التكفير والكراهية ... سلعتان في سوق الانتخابات والمساءلة والعدالة " رهان بعبع النظام السابق"
مارس 03, 2018
الفساد العراقي ... يعمي الشفافية وينخر جسد البلاد والانتخابات .. صفقات حزبية في اروقة المفوضية
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