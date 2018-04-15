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كنائس الأقباط عبر المحيط تشكل ملتقى لهم في أميركا

كنائس الأقباط عبر المحيط تشكل ملتقى لهم في أميركا
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كنائس الأقباط عبر المحيط تشكل ملتقى لهم في أميركا

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