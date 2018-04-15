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مدارس الأحد القبطية في مصر تحافظ على طقوسها الدينية العريقة

مدارس الأحد القبطية في مصر تحافظ على طقوسها الدينية العريقة
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مدارس الأحد القبطية في مصر تحافظ على طقوسها الدينية العريقة

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