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الأميركيون يُحيون تشاركا مع إسرائيل ذكرى المحرقة في شهر أبريل

الأميركيون يُحيون تشاركا مع إسرائيل ذكرى المحرقة في شهر أبريل
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الأميركيون يُحيون تشاركا مع إسرائيل ذكرى المحرقة في شهر أبريل

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