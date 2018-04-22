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امرأة تتعرض للضرب في إيران بحجة عدم ارتدائها الحجاب بشكل كامل

امرأة تتعرض للضرب في إيران بحجة عدم ارتدائها الحجاب بشكل كامل
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