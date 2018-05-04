بين العرب والإنترنت حجاب!

مصطفى هاشم/خاص بـ"موقع الحرة"
كان لدى محمد موعد لمقابلة عمل مع شركة أميركية عبر موقع "سكايب".. وقبيل موعد المقابلة، وأثناء اختبار المكالمة ليتأكد أن كل شيء على ما يرام، وجد أن المكالمات الهاتفية والمرئية لا تعمل.
شكّ محمد في جهاز الكمبيوتر الخاص به، فاتصل بجيرانه طالبا منهم جهازا، لكنه لم يعمل أيضا، شك هذه المرة في جودة الإنترنت.. حصل على جهاز للإنترنت مختلف من الجيران أيضا.. لكن الموقع لم يعمل معه.
يقول محمد، الذي طلب إخفاء اسمه الكامل، لـ"موقع الحرة": "كانت لدي مقابلة مماثلة قبل عدة أشهر مع شركة أخرى وتمت بنجاح، لكني لم أعلم إلا بعد موعد المقابلة أن الحكومة حجبت خدمات الموقع، وحتى تطبيقات الـVPN لم تجد نفعا".
وسكايب هو واحد من ضمن أكثر من 500 موقع حجبتها السلطات المصرية، بعد أن بدأت في مايو/أيار 2017 حملة غير مسبوقة لحجب المواقع الإلكترونية بـ21 موقعا كان معظمهم ينتمي او يؤيد جماعة الإخوان المسلمين، إلا أن النظام حجب حينها أيضا موقع "مدى مصر" المستقل لكشفه الانتهاكات.
دون المواطن والسياسة.. حجاب
وتجاوزت حملة حجب السلطات بعدها لكثير من المواقع المهنية المستقلة غير المحسوبة على أي تيارات سياسية ومن بينها مواقع صحف تصدر بترخيص رسمي، حتى وصل الأمر إلى حجب نحو 500 موقع إلكتروني، بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير، من بينها مواقع المدونات والمنظمات الحقوقية مثل منظمة مراسلون بلا حدود" وحتى مواقع ليس لها علاقة بالسياسة.
وقال محمد عبد السلام وهو باحث في مؤسسة حرية الفكر والتعبير لـ"موقع الحرة" إن الحكومة المصرية لجأت لحجب المواقع بعد نجاحها في القضاء على المظاهرات والمسيرات وتحجيم العمل السياسي لأن "الإنترنت بمثابة المساحة الأخيرة التي يمكن من خلالها الاحتفاظ بالتواصل وتبادل المعلومات بين المتهمين بالشأن العام والنشطاء".
وأضاف أن الحكومة المصرية "بعد قيامها بإعادة رسم ملكية وسائل الإعلام وتغيير السياسة التحريرية لبعضها، وجدت أن هناك حاجة لحجب المواقع الإلكترونية المستقلة مثل مدى مصر ومصر العربية لأنها لم تمتثل لتوجهات الحكومة والأجهزة الأمنية"، مشيرا إلى أن هذه الممارسات أثرت سلبا على عمل وسائل الإعلام التي تنطلق من الإنترنت، وكذلك منعت عن المستخدمين المصريين المعلومات المتوفرة على المواقع المحجوبة.
ويناقش البرلمان المصري حاليا مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" المقدم من الحكومة، والذي يقول عبد السلام إنه يهدف للسيطرة على ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي ويقنن حجب المواقع الإلكترونية.
وكانت مصر قد حصلت على 68 درجة من مئة في مقياس التضييق الإعلامي لعام 2017 الذي أجرته منظمة "فريدوم هاوس" الأميركية، مقابل 63 درجة لعام 2016.
الأزمة الخليجية تلقي بظلالها
ومنذ أن بدأت الأزمة الخليجية تحجب السعودية والإمارات والبحرين، بالإضافة إلى مصر، عددا من المواقع الإلكترونية القطرية من أبرزها موقع شبكة الجزيرة ومواقع صحف قطرية مثل الوطن والراية والعرب والشرق.
السجن للمغردين
بعد أن انطلقت شرارة الانتفاضات العربية في 2011، وانتشرت الدعوات لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجدت الحكومات العربية نفسها أمام صعوبة في حجب مواقع التواصل الاجتماعي بأكملها مثل تويتر وفيسبوك، إلا أنها قامت بدلا من ذلك بحبس النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وزادت عدد لجانها الإلكترونية التي تبث دعاية مضادة تشويه النشطاء.
وينشط تطبيق تويتر بصورة كبرى في منطقة الخليج، إذ يستخدمه في السعودية وحدها نحو 40 في المئة من مستخدميه في الشرق الأوسط.
وحظرت إيران مؤخرا تطبيق تليغرام الشعبي.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيون رايتس ووتش": "تشن دول الخليج هجوما منظما وجيد التمويل على حرية التعبير، لوقف التغيير الذي قد تحدثه وسائل الإعلام الاجتماعي وتكنولوجيا الإنترنت. بدل سجن المنتقدين السلميين على الانترنت، على الحكومات الخليجية توسيع النقاش بين أفراد المجتمع، وتنفيذ الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها والتي طالب بها العديد من هؤلاء النشطاء لسنوات".
الدول الخليجية اشترت برامج للتجسس
وبحسب فريق بحث " The Citizen Lab" ومقره في جامعة تورنتو في كندا ، فإن شركات غربية وإسرائيلية باعت برامج تجسس لدول مجلس التعاون ، وقدم الفريق دلائل على أن حكومات السعودية وعمان والإمارات استخدمت برامج التجسس، في حين أن البحرين وعمان وقطر والسعودية والإمارات اشتروا برامج أخرى.
وتُمكن هذا البرامج الحكومات من الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني، والرسائل النصية، وسجل المكالمات الهاتفية، وقوائم الاتصال، والملفات، ومن المحتمل حتى كلمات السر، وتسمح للسلطات بتشغيل كاميرا وميكروفون الهاتف أو الحاسوب لالتقاط الصور، أو تسجيل الفيديو والمحادثات بدون علم المالك.
وفي آب/أغسطس 2016، ذكر الفريق البحثي حالة ناشط إماراتي تلقى رسائل نصية مشبوهة على هاتفه تعده بالحصول على معلومات حول تعذيب المعتقلين في سجون الإمارات إذا نقر على رابط مرفق. وقال باحثو سيتيزن لاب في وقت لاحق إنهم اكتشفوا أن النقر على الرابط قد يثبت برامج تجسس متطورة على هاتفه تسمح للمشغل الخارجي بالسيطرة على جهاز الهاتف والكاميرا، ورصد تطبيقات الدردشة، وتتبع تحركاته.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها إن "الحكومات تستخدم تكنولوجيا خطيرة ومعقدة لقراءة الأنشطة والبريد الإلكتروني الخاص بالصحافيين، وتشغل كاميرا ومايكروفون حاسوبها عن بُعد لتسجيل أنشطتهم بصورة سرية".
وحصلت السعودية على 72 درجة في مقياس التضييق الإعلامي لعام 2017 الذي أجرته منظمة "فريدوم هاوس".
محاولات للتغلب على الحجب
وأطلقت المنظمة ومنظمات تحالف حقوق الإنسان والتكنولوجيا في 2014، أداة باسم "ديكيت" تسمح للنشطاء بمسح أجهزتهم ورصدها وحمايتها ضد برامج التجسس.
ويحاول الكثير من النشطاء المتخصصين في مجال أمن الإنترنت في العالم العربي مساعدة نظرائهم الحقوقيين والصحافيين من خلال إبداء النصيحة أمام ما يواجهونه من حجب للمعلومات والمواقع والتطبيقات، ومن بين هؤلاء الناشط المصري رامي رؤوف.
وقال رامي على صفحته على فيسبوك "على مدار عام ونصف، تحاول السلطات المصرية الاستثمار بأشكال مختلفة في تعطيل تطبيق سيغنال (الذي يعتبر من أقوي التطبيقات في مجال الخصوصية والتعمية)، فريق سيغنال حاول تعديل الخدمة للمستخدمين المصريين أكتر من مرة عشان الناس تقدر تستخدم الخدمة وكان في أكتر من محاولة ناجحة، واحدة من الحلول الفعالة كانت معتمدة على تعاون شركات إنترنت عملاقة.. اللي حصل الأسبوع الحالي أن شركة أمازون طلبت رسميا من سيغنال عدم استخدامها في الحل، وقبلها بكم يوم شركة غوغل برده عملت كده وبعتوا إخطار للمجوعات اللي بتستخدم الحل (زي سيغنال وتور مثلا).
وأضاف "الخلاصة أن السلطات في مصر تستخدم أدوات حجب لتعطيل سيغنال وبما ان السلطات كمان بتعطل خدمات VPN فقدرة المستخدم على تجاوز الحجب أصعب، ومن جانب تاني مقدمي الخدمة استنفذوا كل الحلول الممكنة، وللأسف دلوقتي هيبقي صعب استخدام سيغنال للناس في مصر، وفريق سيغنال أعلن أنهم خبطوا في سد خلاص مفيش حل قريب.
وقال رؤوف إن الحل يكمن في استخدام تطبيق "واير" كبديل آمن لـ"سيغنال" قائلا إن به "مزايا مهمة غير موجودة في سيغنال أهمها: إمكانية التسجيل وإنشاء حساب بدون رقم تليفون ممكن إنشاء حساب باسم مستخدم فقط والناس تضيف بعض عادي بدلا من الإفصاح عن بيانات شخصية مقل رقم الهاتف".