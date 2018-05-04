بين العرب والإنترنت حجاب!

مصطفى هاشم/خاص بـ"موقع الحرة"

كان لدى محمد موعد لمقابلة عمل مع شركة أميركية عبر موقع "سكايب".. وقبيل موعد المقابلة، وأثناء اختبار المكالمة ليتأكد أن كل شيء على ما يرام، وجد أن المكالمات الهاتفية والمرئية لا تعمل.

شكّ محمد في جهاز الكمبيوتر الخاص به، فاتصل بجيرانه طالبا منهم جهازا، لكنه لم يعمل أيضا، شك هذه المرة في جودة الإنترنت.. حصل على جهاز للإنترنت مختلف من الجيران أيضا.. لكن الموقع لم يعمل معه.

يقول محمد، الذي طلب إخفاء اسمه الكامل، لـ"موقع الحرة": "كانت لدي مقابلة مماثلة قبل عدة أشهر مع شركة أخرى وتمت بنجاح، لكني لم أعلم إلا بعد موعد المقابلة أن الحكومة حجبت خدمات الموقع، وحتى تطبيقات الـVPN لم تجد نفعا".

وسكايب هو واحد من ضمن أكثر من 500 موقع حجبتها السلطات المصرية، بعد أن بدأت في مايو/أيار 2017 حملة غير مسبوقة لحجب المواقع الإلكترونية بـ21 موقعا كان معظمهم ينتمي او يؤيد جماعة الإخوان المسلمين، إلا أن النظام حجب حينها أيضا موقع "مدى مصر" المستقل لكشفه الانتهاكات.

دون المواطن والسياسة.. حجاب

وتجاوزت حملة حجب السلطات بعدها لكثير من المواقع المهنية المستقلة غير المحسوبة على أي تيارات سياسية ومن بينها مواقع صحف تصدر بترخيص رسمي، حتى وصل الأمر إلى حجب نحو 500 موقع إلكتروني، بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير، من بينها مواقع المدونات والمنظمات الحقوقية مثل منظمة مراسلون بلا حدود" وحتى مواقع ليس لها علاقة بالسياسة.

وقال محمد عبد السلام وهو باحث في مؤسسة حرية الفكر والتعبير لـ"موقع الحرة" إن الحكومة المصرية لجأت لحجب المواقع بعد نجاحها في القضاء على المظاهرات والمسيرات وتحجيم العمل السياسي لأن "الإنترنت بمثابة المساحة الأخيرة التي يمكن من خلالها الاحتفاظ بالتواصل وتبادل المعلومات بين المتهمين بالشأن العام والنشطاء".

وأضاف أن الحكومة المصرية "بعد قيامها بإعادة رسم ملكية وسائل الإعلام وتغيير السياسة التحريرية لبعضها، وجدت أن هناك حاجة لحجب المواقع الإلكترونية المستقلة مثل مدى مصر ومصر العربية لأنها لم تمتثل لتوجهات الحكومة والأجهزة الأمنية"، مشيرا إلى أن هذه الممارسات أثرت سلبا على عمل وسائل الإعلام التي تنطلق من الإنترنت، وكذلك منعت عن المستخدمين المصريين المعلومات المتوفرة على المواقع المحجوبة.

ويناقش البرلمان المصري حاليا مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" المقدم من الحكومة، والذي يقول عبد السلام إنه يهدف للسيطرة على ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي ويقنن حجب المواقع الإلكترونية.

وكانت مصر قد حصلت على 68 درجة من مئة في مقياس التضييق الإعلامي لعام 2017 الذي أجرته منظمة "فريدوم هاوس" الأميركية، مقابل 63 درجة لعام 2016.

الأزمة الخليجية تلقي بظلالها

ومنذ أن بدأت الأزمة الخليجية تحجب السعودية والإمارات والبحرين، بالإضافة إلى مصر، عددا من المواقع الإلكترونية القطرية من أبرزها موقع شبكة الجزيرة ومواقع صحف قطرية مثل الوطن والراية والعرب والشرق.