مسلسل هنيدي.. ما أسرار المنع في السعودية ومصر؟

وكان الفنان محمد هنيدي قد أعلن على صفحته على فيسبوك الخميس عن منع قناة "أون تي في" المصرية عرض المسلسل في رمضان، ملمحا إلى عدم معرفته إن كان سيتم استكمال تصوير المسلسل من عدمه، وبعدها دشن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #ادعم_محمد_هنيدي عبروا فيه عن دعمهم للممثل وطالبوا القناة بالتراجع عن القرار.

قال المنتج جمال العدل إن القنوات المصرية لن تعرض مسلسل "أرض النفاق" الذي يمثل فيه الفنان محمد هنيدي والكاتب الصحافي إبراهيم عيسى لكنه سيعرض على 10 محطات فضائية أخرى.

وقال العدل لـ"موقع الحرة" إن العمل سيعرض على 10 محطات فضائية أخرى منها التلفزيون السعودي والإماراتي والعراقي والسوري والفلسطيني، مشيرا إلى أن المسلسل سيكمل تصويره "هنيدي سيستمر في التصوير"، إلا أن العدل وصف عدم عرضه على أي قناة مصرية بـ"الغريب".

ويستعرض المسلسل - المأخوذ عن رواية “أرض النفاق” للأديب يوسف السباعي- شخصية مسعود وهو عامل مطحون من عمال الإنارة في الحي دخله ضئيل وحياته بائسة، دوماً ما يواجه خلافات مع زوجته جميلة وحماته اللتين لم تعودا قادرتين علي العيش معه، وفي يومٍ تستدرجه الحياة ليتعرف علي دكتور ماضي الذي يقدم له "أخلاقا للبيع" على هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب تباعاً ليكتشف معها حياة جديدة بشخصيات جديدة وأخلاق مستعارة للبيع.

وكانت الرواية ذاتها قد أنتجت كفيلم في عام 1986 بطولة الفنان فؤاد المهندس.

إبراهيم عيسى مستبعد من النسخة السعودية

وحول ما يدور عن عرض نسختين من مسلسل "أرض النفاق" أكد العدل الأمر، وقال إن السبب يعود إلى علمه بأن التلفزيون السعودي كان سيحذف كل اللقطات الخاصة بالكاتب إبراهيم عيسى، وهو ما يؤدي إلى حذف شخصية لها أهمية كبيرة جدا في المسلسل وهي شخصية الدكتور ماضي" الذي يعطي "الحبوب" لهنيدي. وتساءل "كيف سيعلم المشاهدون ما الذي حدث لشخصية هنيدي في المسلسل وكيف تغير؟".

واستبدلت الشركة المنتجة إبراهيم عيسى بعد أن أسندت الدور للفنان سامي مغاوري الذي بدأ تصوير مشاهده الأربعاء الماضي.

وكان رئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية داوود الشريان قد صرح في التليفزيون السعودي في 2 أيار/مايو الجاري "حين عرفنا أن هذا المسلسل فيه شخص يسيء للمملكة، رفضنا هذا العمل. ولن يظهر على القناة السعودية من صرح بعداء للمملكة، ولو لمح بعداء للمملكة لن يكون له وجود على قنواتنا وإذاعاتنا، هذا منهج متمسكين فيه ولن نحيد عنه".