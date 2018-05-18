كأس العالم.. ماذا تعرف عن المنتخبات العربية المشاركة؟

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البث المباشر
16:00 - 17:59
مباشر
التجربة الأميركية: الحرب الكبرى
البرنامج المقبل
18:00 - 18:59
الجهات الأربع
19:00 - 19:59
العالمية
20:00 - 20:59
حديث الخليج
الحرة عراق - البث التلفزيوني
الحرة عراق - البث التلفزيوني
البث المباشر
17:00 - 17:59
مباشر
العراق اليوم
البرنامج المقبل
18:00 - 18:59
حديث النهرين
19:00 - 19:59
العالمية
20:00 - 20:59
الجهات الأربع
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18 مايو، 2018
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