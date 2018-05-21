قبل المعركة الفاصلة.. لاعبو ليفربول وريال مدريد يرسمون أنفسهم

لحظات عصيبة يعيشها لاعبو ليفربول وريال مدريد قبل مباراتهما المنتظرة في العاصمة الأوكرانية كييف السبت المقبل في نهائي أبطال أوروبا.

لكن يبدو أن منظمي البطولة أرادوا كسر حدة الأجواء من خلال لفتة ظريفة، إذ طلبوا من اللاعبين في كلا الفريقين، رسم أنفسهم بخط يدهم.

النتائج جاءت هزلية، خاصة وأن لا أحد منهم يجيد الرسم، وكانت رسمتا النجم المصري محمد صلاح وجيمس ميلنر، لاعب خط وسط ليفربول، هما الأبرز.