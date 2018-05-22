حكم بالسجن عشر سنوات على صحافي مصري

حكمت محكمة عسكرية مصرية على الصحافي والباحث إسماعيل الإسكندراني بالسجن عشر سنوات، بتهم تشمل الانضمام لجماعة محظورة وإفشاء أسرار تتعلق بالأمن القومي في سيناء.

وتستند الاتهامات الموجهة للباحث المصري على تحقيقات صحافية أجراها حول الطبيعة الديموغرافية في سيناء وانتشار القبائل وأرائهم في أداء القوات المسلحة، بحسب صحيفة "الشروق المصرية".

وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على الاسكندراني بمطار الغردقة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 أثناء عودته من العاصمة الألمانية برلين.

وعمل الإسكندراني صحافيا وباحثا في عدد من الصحف والمراكز البحثية، مثل صحيفة "السفير العربي"، ومبادرة الإصلاح العربي في باريس، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وتخصص الاسكندراني في شؤون شبه جزيرة سيناء، أحد الملفات الأكثر جدلا بمصر خلال السنوات الأخيرة الماضية، حيث تكثر الاشتباكات بين الجيش والجماعات الإرهابية.