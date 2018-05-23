الليرة التركية تهوي ببرنامج أردوغان الاقتصادي

خاص بـ"موقع الحرة" المرتبات ثابتة والأسعار في ازدياد! هذا هو حال المواطن التركي اليوم. ويبدو أن الأزمات السياسية في تركيا بدأت تلقي بظلالها على الاقتصاد بقوة، فقد سجلت الليرة التركية تراجعا حادا خلال الأيام الأخيرة. وفقدت الليرة التركية 17 في المئة من قيمتها أمام الدولار هذا الشهر فقط. تراجع الليرة التركية يلقي بحمل كبير على الشركات التركية، إذ سيطلب منها الآن سداد 600 مليون ليرة (124 مليون دولار) بدلا من المبلغ القديم، بحسب وكالة Bloomberg. وسعر صرف الدولار أمام الليرة التركية هو الأعلى منذ تسع سنوات، في ظل توقعات بالزيادة خلال الأيام المقبلة.

تصريحات مقلقة يقول المحلل الاقتصادي مازن الإرشيدي لموقع "قناة الحرة" إن الأوضاع الجيوسياسية هي السبب الرئيسي وراء تراجع سعر صرف الليرة التركية، فالتصريحات الأخيرة للرئيس التركي سواء ما تعلق بالملف الخارجي أو الداخلي كانت مثبطة للاقتصاد وأدت إلى تراجع الاستثمارات الخارجية. وانتاب القلق المستثمرين بسبب تصريحات أدلى بها اردوغان الأسبوع الماضي خلال زيارة إلى لندن، قال فيها إنه يريد فرض سيطرة أكبر على السياسة النقدية بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 24 حزيران/يونيو. يضيف الإرشيدي أن تراجع سعر الصرف قد يدخل الاقتصاد التركي في نفق أسود، وقد يعود الأمر كله إلى سياسات تركيا الخارجية مؤخرا، والتي شهدت مواقف متصلبة تجاه بعض الدول الأوروبية وإسرائيل، ما قد أثر على الاقتصاد بالسلب.