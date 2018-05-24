هل تعود الوصاية السورية على لبنان؟

خاص بـ"موقع الحرة" / كريم مجدي سنوات طوال سعى اللبنانيون فيها لنيل استقلالهم، لكن يبدو أن هذا الكفاح قد أصبح في مهب الريح. وتنذر نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة بعودة الوصاية السورية على لبنان، التي ظن البعض انتهاءها مع خروج الجيش السوري من البلاد في 2005. بقيادة حزب الله، استطاع أنصار النظام السوري في لبنان العودة إلى البرلمان وإيجاد مكان لهم في الحياة السياسية مرة أخرى بعد سنوات من التهميش. ومع انتخاب إيلي الفرزلي، المحسوب على أنصار النظام السوري، نائباً لرئيس مجلس النواب الجديد، تكتمل عودة رموز مرحلة الوصاية السورية.

ونجح أيضا في الوصول للبرلمان جميل السيد، مدير عام الأمن اللبناني السابق المقرب من النظام السوري، والذي اتهم بقتل رئيس الوزراء السابق سعد الحريري في 2005، ليفرج عنه بعدها بثلاث سنوات. واستطاع فيصل كرامي، وزير الشباب والرياضة السابق، نيل مقعد في البرلمان. وكرامي هو نجل رئيس الحكومة اللبنانية الراحل والمقرب من النظام السوري عمر كرامي، وقد أقيل في 2005 عقب اغتيال الحريري. واستطاع نواب من جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أو "الأحباش" نيل مقاعد في البرلمان، أبرزهم عدنان طرابلسي. ويشتهر الأحباش بإحيائهم عيدا مخصصا للجيشين اللبناني والسوري معا، بالإضافة إلى تظاهرهم بالسواطير. قائمة أنصار النظام السوري في البرلمان الجديد تطول لتشمل نوابا مثل عبدالرحيم مراد، طلال أرسلان، نجيب ميقاتي، طوني فرنجيه، وألبير منصور. المخاوف اللبنانية جاءت صريحة على لسان وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق عبر تويتر، معربا عن خوفه من عودة الوصاية السورية مرة أخرى.