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تقرير خاص

فوضى الفتاوى: تحريم كرة القدم وجواز أكل لحوم الجن والشياطين

فوضى الفتاوى: تحريم كرة القدم وجواز أكل لحوم الجن والشياطين
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فوضى الفتاوى: تحريم كرة القدم وجواز أكل لحوم الجن والشياطين

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