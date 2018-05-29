لبنان ينقب عن النفط والغاز قبالة الساحل

أعلن لبنان بدء المرحلة الأولى من استكشاف النفط والغاز قبالة الساحل.

وقال وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سيزار أبي خليل إنه وافق على خطتي الاستكشاف في بلوك رقم 4 وبلوك رقم 9 النفطيين، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من الاستكشاف ستمتد ثلاث سنوات.

وخلال مؤتمر صحافي، قال أبي خليل "نريد إنتاج النفط والغاز ولا نريد إحداث أيّ ضرر بالبيئة"، وتحدث عن "تحضيراتٍ قائمة لبناء قاعدة لوجستية لخدمة الحقول النفطية".

ويقع البلوك رقم 4 قبالة السواحل الشمالية لبيروت، فيما يقع البلوك 9 قبالة السواحل الجنوبية للبنان.

وكان لبنان قد وافق العام الماضي على تراخيص لاتحاد جماعي لشركات توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتيك الروسية للمضي قدما في تطوير النفط والغاز البحريين في قطاعين من 10 قطاعات في البحر المتوسط، منها قطاع متنازع عليه مع إسرائيل.

يذكر أن احتياطيات الغاز في لبنان تصل قيمتها إلى 164 مليار دولار، فيما تصل قيمة احتياطيات النفط إلى 90 مليار دولار.