500 ألف صوت لرد اعتبار صلاح ومعاقبة راموس

أطلق محبو النجم المصري محمد صلاح حملة توقيعات إلكترونية من أجل فرض عقوبة على سرجيو راموس، لاعب ريال مدريد الإسباني.

وكان راموس قد تسبب في إصابة صلاح بتمزق في عضلة الكتف الأيسر، خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي جمعت بين فريقي ليفربول وريال مدريد، في العاصمة الأوكرانية كييف يوم السبت.

وجاء في مقدمة العريضة الإلكترونية المنشورة على موقع Change.org، "على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا اتخاذ إجراءات ضد راموس واللاعبين المماثلين الذين يستخدمون الحيل التي تخالف قوانين اللعبة وروحها".

وفاق عدد التوقيعات على العريضة الإلكترونية، 450 ألف صوت، فيما يهدف أصحاب الفكرة إلى الوصول إلى 500 ألف صوت.

وكان صلاح قد نشر منشورا على صفحته الرسمية على فيسبوك في اليوم التالي للمباراة، قال فيه "لقد كانت ليلة صعبة، لكني مقاتل، على الرغم من الصعوبات، فإني واثق بأنني سألحق بمونديال روسيا لأجعلكم فخورين، إن حبكم ودعمكم سيمنحني القوة التي أحتاجها".