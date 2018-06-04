ملف الحج الإيراني.. أحداث مؤلمة منذ 1987

بينما تشتعل العلاقات بين إيران والسعودية على صعيد ملفات عدة، فإن ملف الحجاج الإيرانيين له خصوصية وحده.
وكانت وكالة تسنيم الإيرانية قد نشرت تصريحا على لسان وزير الثقافة والإرشاد الإيراني عباس صالحي، يفيد توصل السعودية وإيران لاتفاق يخص بعثة الحجاج الإيرانين هذا العام.
لم يكن هذا الحال بين البلدين منذ ثلاثة أعوام، ففي عام 2015 حدثت واقعة منى التي راح ضحيتها نحو 769 شخصا وفقا لوزارة الصحة السعودية، بينما أفادت وكالة "أسوشياتد بريس" الأميركية وصول عدد الضحايا إلى 2121.
كان أغلب الضحايا إيرانيين الجنسية، توفوا إثر حادث تدافع شديد، أحالت السعودية سببه إلى عدم التزام الحجاج بالتعليمات الرسمية.
وحمل حينها مساعد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، الحكومة السعودية مسؤولية حادث تدافع الحجاج في منى، وأعلن عن استدعاء إيران لمسؤولي السفارة السعودية لإبلاغهم احتجاج طهران.
وقبل هذه الحادثة مر الملف بفترة هدوء نسبيا بدأت في عام 1991، عندما أقر الطرفان استئناف رحلات الحج الإيرانية، وذلك بعدما تم وضع شروط ومعايير يلتزم بها الطرفين.
أتى اتفاق عام 1991، بعد مقاطعة إيرانية لموسم الحج دامت 3 سنوات، على إثر حادثة دموية وقعت في موسم حج 1987، راح ضحيتها مئات القتلى والمصابين.
يقول الباحث في الشأن الإيراني، أحمد فاروق، إن العلاقات بين الطرفين فيما يتعلق بالحج شهدت صعودا وهبوطا خاصة مع إعلان الجمهورية في إيران، وفي عام 1987 بلغ التوتر ذروته، عندما أقام الحجاج الإيرانيون مراسم "البراءة من المشركين" و"دعاء كميل".
محاولة تصدير الثورة 1987
لم يزل الإيرانيون في ذلك الوقت مولعين بتصدير ثورتهم الإسلامية رغم مرور ثماني سنوات عليها، ففي موسم حج 1987، حثّ رجال دين إيرانيون حاضرون في مكة، الحجاج الإيرانيين على ممارسة شعيرة "البراءة من المشركين".
"والبراءة من المشركين"، شعيرة ابتدعها النظام الإيراني تتلخص في رفع شعارات الثورة الإسلامية وصور الخميني وترديد هتافات ضد أعداء النظام الإيراني التقليديين، لكن الجديد هذه المرة أنه تم ممارستها أثناء موسم الحج، حيث ترفض السعودية رفع أي شعار سياسي فيه.
خرج الحجاج الإيرانيون في شوارع مكة يوم 31 تموز/يوليو بأعداد غفيرة حاملين صور الخميني وشعارات ثورتهم، لكن سرعان ما حدثت اشتباكات دامية بينهم وبين قوات الأمن السعودي.
أسفرت الاشتباكات عن 400 قتيل، منهم 275 حاجا إيرانيا، و85 فردا من الشرطة السعودية، و42 حاجا من دول أخرى بحسب مسؤولين سعوديين حينها.
على إثر الواقعة، أغلقت السعودية سفارتها في طهران وقطعت العلاقات الدبلوماسية معها، بينما أصدر الخميني بيان إدانة ومقاطعة معلنا عن تحريم الحج.
يضيف الخبير في الشأن الإيراني أحمد فاروق، إن إيران قاطعت الحج لمدة ثلاث سنوات حتى تم عقد الاتفاق في عام 1991، لكن تم وضع حد أقصى للحجاج الإيرانيين يصل إلى 115 ألف حاج، تم تغييره في السنوات اللاحقة.