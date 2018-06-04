ملف الحج الإيراني.. أحداث مؤلمة منذ 1987

بينما تشتعل العلاقات بين إيران والسعودية على صعيد ملفات عدة، فإن ملف الحجاج الإيرانيين له خصوصية وحده.

وكانت وكالة تسنيم الإيرانية قد نشرت تصريحا على لسان وزير الثقافة والإرشاد الإيراني عباس صالحي، يفيد توصل السعودية وإيران لاتفاق يخص بعثة الحجاج الإيرانين هذا العام.

لم يكن هذا الحال بين البلدين منذ ثلاثة أعوام، ففي عام 2015 حدثت واقعة منى التي راح ضحيتها نحو 769 شخصا وفقا لوزارة الصحة السعودية، بينما أفادت وكالة "أسوشياتد بريس" الأميركية وصول عدد الضحايا إلى 2121.

كان أغلب الضحايا إيرانيين الجنسية، توفوا إثر حادث تدافع شديد، أحالت السعودية سببه إلى عدم التزام الحجاج بالتعليمات الرسمية.

وحمل حينها مساعد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، الحكومة السعودية مسؤولية حادث تدافع الحجاج في منى، وأعلن عن استدعاء إيران لمسؤولي السفارة السعودية لإبلاغهم احتجاج طهران.

وقبل هذه الحادثة مر الملف بفترة هدوء نسبيا بدأت في عام 1991، عندما أقر الطرفان استئناف رحلات الحج الإيرانية، وذلك بعدما تم وضع شروط ومعايير يلتزم بها الطرفين.

أتى اتفاق عام 1991، بعد مقاطعة إيرانية لموسم الحج دامت 3 سنوات، على إثر حادثة دموية وقعت في موسم حج 1987، راح ضحيتها مئات القتلى والمصابين.

يقول الباحث في الشأن الإيراني، أحمد فاروق، إن العلاقات بين الطرفين فيما يتعلق بالحج شهدت صعودا وهبوطا خاصة مع إعلان الجمهورية في إيران، وفي عام 1987 بلغ التوتر ذروته، عندما أقام الحجاج الإيرانيون مراسم "البراءة من المشركين" و"دعاء كميل".