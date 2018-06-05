في إيران.. مئات المعتقلين السياسيين و20 محاميا فقط

انتقد محامون إيرانيون بارزون حكومة بلادهم جراء تعيينها 20 محاميا فقط للتعامل مع قضايا الأمن القومي.

واتهم رئيس نقابة المحامين الإيرانيين عيسى أميني، الحكومة بالتعامل غير العادل معهم من خلال منع الغالبية العظمى منهم من التعامل مع قضايا الأمن القومي، وحصر الأمر بـ20 محاميا فقط.

وكانت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، قد نشرت قائمة تضم 20 محاميا مخولين بتمثيل المتهمين بجرائم الأمن القومي.

وأفادت الوكالة أن رئيس السلطة القضائية صادق أمولي لاريجاني، وافق على القائمة خلال الأيام القليلة الماضية، استنادا إلى المادة 48 من قانون العقوبات الإيراني.

وانتقد أميني الطريقة التي وضعت بها القائمة. وقال إن القضاء لم يتشاور مع النقابة في صياغة القائمة ولم يحصل على موافقة بعض المحامين الـ20 قبل تسميتهم.

وأكد أميني أن السلطة القضائية في الاجتماع الأخير مع النقابة لم تبد رغبة في تحديد عدد المحامين المختصين بقضايا الأمن القومي، مؤكدين أن مهمتهم هي إصدار الحكم فقط، "لكن الأمر تغير الآن".

وأشار أميني إلى أن اعتراض رجال القانون سواء محامين أو أساتذة على هذا القرار، يتطلب تدخل المشرع لإلغاء المادة 48 التي خرج من رحمها هذا القرار.

ووفقا لآخر الإحصائيات، فإن عدد المعتقلين السياسيين وصل إلى 800 معتقل في 2016، لكن يرجح أن الأعداد قد زادت أضعافا بعد الانتفاضة التي اندلعت في آواخر 2017.