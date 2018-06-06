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تقرير خاص

القانون رقم 10 في سورية: تعمير أم تهجير قسري؟

القانون رقم 10 في سورية: تعمير أم تهجير قسري؟
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القانون رقم 10 في سورية: تعمير أم تهجير قسري؟

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