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نبذة عن البرنامج
الانتخابات ونتائجها.. الطاولة انقلبت على الجميع
20 يونيو، 2018
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الحلقات
يونيو 20, 2018
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يونيو 02, 2018
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مايو 26, 2018
شيعة وكرد وسنة ... سباق الكتلة الاكبر .. العبادي وحظوظ الولاية الثانية
مايو 19, 2018
التدخل الخارجي ... خنجر في ظهر العراق
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الساسة والمرجعية ... الاجندات والفتوى
أبريل 28, 2018
المجرب لا يجرب ... فتوى ملزمة لمن؟
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