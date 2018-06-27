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جسر التعايش عربي وعبري

جسر التعايش عربي وعبري
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تعلق باللغة العربية منذ طفولته حتى نما بينه وبينها عشق كبير

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