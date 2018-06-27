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الفلاكا.. نبتة الرعب

الفلاكا.. نبتة الرعب
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خليط كيميائي مخدر يتم تصنيعه في الصين ويتسلل إلى أجساد المصريين

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