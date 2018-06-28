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تحديد النسل في مصر والتجاوب المحدود

تحديد النسل في مصر والتجاوب المحدود
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الزيادة السكانية تلتهم التنمية الاقتصادية وتفاقم البطالة والفقر

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