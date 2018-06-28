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إيلات.. والعمالة الأردنية

إيلات.. والعمالة الأردنية
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في كل صيف تمنح مدينة إيلات المزيد من التصريحات لعمال أردنيين

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