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إسرائيل.. ماذا وراء صعود اليمين؟

إسرائيل.. ماذا وراء صعود اليمين؟
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يثير تساؤلات عن جنوح تل أبيب المستمر سياسيا منذ سنوات صوب اليمين

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