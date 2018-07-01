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فنون أميركا.. بلا حدود

فنون أميركا.. بلا حدود
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ممثل أمريكي يحاول نقل خبرته في صناعة السينما الى ممثلي الامارات

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